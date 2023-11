Sprach stundenlang mit Pferd: Danach nahm Ozzy Osbourne kein LSD mehr

''Am Ende stand ich da und redete etwa eine Stunde lang mit einem Pferd. Am Ende drehte sich das Pferd um und sagte, ich solle mich verpissen. Das war's für mich.''

Die Rocklegende sprach in einem neuen Interview über die Entstehung des vierten Albums "Vol. 4" seiner ehemaligen Band Black Sabbath, das in der chaotischen Blütezeit der Gruppe entstand.

Aufregung um Aussagen

"Wir lebten zusammen in einem Haus in Los Angeles, probten dort, nahmen jede Menge Drogen und machten ein Album: ganz einfach", so Osbourne gegenüber Classic Rock. "Das waren gute Zeiten. Zu dieser Zeit war es in Amerika sehr beliebt, seine Drinks mit LSD zu versetzen", so Osbourne weiter. "Mir war das egal. Ich schluckte immer eine Handvoll Tabletten auf einmal. Das Ende kam, als wir zurück nach England kamen.

"Ich nahm 10 Tabletten LSD und ging dann in einem Feld spazieren. Am Ende stand ich da und redete etwa eine Stunde lang mit einem Pferd. Am Ende drehte sich das Pferd um und sagte, ich solle mich verpissen. Das war's für mich."