Öffi-Chaos in Indien: Bulle nimmt Bus auseinander

Während die Fahrgäste in Panik gerieten, sprangen der Fahrer und der Schaffner aus dem Bus, um sich in Sicherheit zu bringen. Trotz des Chaos kamen glücklicherweise keine Menschen zu Schaden.

Der Zwischenfall ereignete sich gegen 20:30 Uhr in der Nähe der Todi-Mod-Kreuzung, einer belebten Gegend von Jaipur. Laut Augenzeugenberichten stürmte das Tier völlig unerwartet in das Fahrzeug. Dabei zertrümmerte es mit seinem Kopf mehrere Fensterscheiben:

Traffic came to a halt in #Rajasthan's #Jaipur after a bull entered a bus and smashed windows, prompting the driver and conductor to jump out of the vehicle and run for their lives. A video of the unusual incident which occurred on Monday night, has gone viral.



