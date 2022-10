Oma (83) hat mit Toyboy (37) 'besten Sex meines Lebens'

Iris Jones, 83, genießt ein leidenschaftliches Liebesleben mit ihrem Freund, Mohamed Ahmed Ibriham, 37. Die Beziehung sorgt jedoch nicht nur Verständnis in der Familie.

Die 83-Jährige Jones wurde durch eine Morgen-Show in England bekannt, als sie völlig unverblümt über ihr Liebesleben mit dem um mehr als 40 Jahre jüngeren Mohammed sprach. Sie berichtete bereits damals, dass sie mit ihrem Toyboy-Liebhaber immer noch das beste Liebesleben ihres Lebens hat.

"Meine Haut ist sehr dünn - wie Gewebe. Mohamed muss vorsichtig sein, wenn er mich anfasst. Er reißt meine Haut ein, die Haut an meinen Beinen ist sehr, sehr dünn. Wenn wir miteinander schlafen, kann das sehr schmerzhaft sein. Ich könnte mit Hautrissen in der Notaufnahme enden, aber wir haben dieses Problem gelöst, weil wir es manchmal in der Hundestellung machen."

© Iris Jones

Sie verriet auch, dass das erste Mal, als das Paar Sex hatte, "sehr hart" war. Iris lernte Mohamed 2019 auf Facebook kennen. Im Gespräch mit der Zeitschrift Closer sagte sie drei Jahre später: "Ich habe nicht mit 83 Jahren den besten Sex meines Lebens erwartet, aber ich beschwere mich bestimmt nicht. Mohamed hält mich jung - vor allem unter der Bettdecke."

© Iris Jones

Ihr Sohn ist ob des großen Altersunterschiedes mehr als nur skeptisch. "Sie erzählte mir, dass sie mit diesem Mann in Ägypten gesprochen hatte. Ich kannte sein Alter nicht und habe mir nicht viel dabei gedacht. Dann kam sie eines Tages damit heraus und sagte: 'Ich habe mich in diesen Mann verliebt. Als ich sein Alter erfuhr, gab es eine Menge Ärger. Mein Bruder hat es nicht akzeptiert, und ich war wegen des Altersunterschieds skeptisch.