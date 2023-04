OnlyFans-Star auf 'Sextour' will mit 50 Fans schlafen

Stella Barey verdient 200.000 Euro im Monat, indem sie 'jeden Tag' auf OnlyFans Sex hat, aber jetzt möchte sie ihren Fans etwas zurückgeben, indem sie auf eine Sextour geht.

Ein OnlyFans-Star hat verraten, dass sie Sex mit einem Fan in jedem einzelnen US-Bundesstaat haben möchte – und das Aussehen ist ihr egal. Stella Barey aus Los Angeles, Kalifornien, hat „jeden Tag“ Sex und hat daraus eine Karriere gemacht, indem sie sich OnlyFans angeschlossen hat, wo sie jetzt zu den besten 0,01 % der Creator gehört.

Die frischgebackene 24-jährige Single-Frau nimmt mehr als 200.000 Euro im Monat mit nach Hause und hat auch mehr als 600.000 Follower auf TikTok gesammelt, indem sie ihr Leben als vielbeschäftigte Sexarbeiterin präsentiert. Sie sagt, sie sei ihren Fans „super dankbar“ und wolle es ihnen nun zurückzahlen, indem sie eine Sextour durch die USA mache und mit einem Fan in jedem Bundesstaat schlafe.

Über ihre Fans im Iced Coffee Hour Podcast sagte Stella: „Sie sind eine riesige Inspirationsquelle für mich, viele von ihnen sind viel verrückter als ich und sie bringen mir so viel über Sex bei und sie geben mir so viele neue Ideen für Dinge, die ich ausprobieren möchte, also bin ich ihnen sehr dankbar." Sie gab dann zu: "Ich würde wahrscheinlich gerne mit vielen von ihnen schlafen".

Zudem mag sie Sex mit "seltsamen Leuten". "Es geht wirklich nicht darum, wie sie aussehen oder so, es ist einfach meine Leidenschaft“, fügte sie hinzu.