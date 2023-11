OnlyFans-Superstar ist schockiert, dass Mann beim Date nicht zahlt

In einem auf TikTok geteilten Video berichtete die 26-jährige OnlyFans-Millionärin von dem Vorfall.

Die australische OnlyFans-Dame Annie Knight, bekannt für ihre offene Art auf TikTok und das sie in einem Jahrmit 300 Männern schlief, erlebte kürzlich ein Date-Fiasko. Nach einem opulenten Abendessen mit Cocktails und Wein in einem schicken Lokal wurde die Rechnung über satte 500 australische Dollar (knapp 300 Euro) ohne Umschweife vor Annie platziert. Doch zu ihrer Überraschung machte ihr Begleiter, trotz seines Wissens über Annies stattliches Einkommen, keine Anstalten zu zahlen.

In einem auf TikTok geteilten Video berichtete die 26-jährige OnlyFans-Millionärin von dem Vorfall. "Ich hatte schon das Gefühl, dass es langsam etwas unangenehm wird. Wird er was sagen? Wird er mit Karte zahlen? Ich erwarte zwar nicht, dass der Mann bezahlt, aber ich erwarte, dass er es wenigstens anbietet“, so Annie.

Die Vermutung liegt nahe, dass ihr Date von Annies finanziellen Verhältnissen wusste. Annie vermutet, dass die Medienaufmerksamkeit, die ihr bereits zuteilwurde, ihren Begleiter zu dieser Entscheidung verleitete. Ihr Urteil über das Date ist eindeutig: "Ich kann euch sagen, dass ich diesen Typen garantiert niemals wiedersehen werde.“

Annie Knight, selbsternannte "Australiens sexuell aktivste Frau", wurde durch ihre Tätigkeit auf OnlyFans zur Millionärin. Mit monatlichen Einnahmen von 150.000 Dollar und jährlichen Gesamteinnahmen von 1,8 Millionen australischen Dollar gehört sie zu den Top-Verdienerinnen auf der Plattform.