Ortschaft rätselt über bunte Eichhörnchen

In East Hartford (Bundesstaat Connecticut, USA) gibt es derzeit ein ungewöhnliches Problem: Jemand bemalt Eichhörnchen in leuchtenden Farben.

Dabei handelt es sich nicht um dezente Erdtöne, die die Tiere im Wald unauffällig machen würden, sondern um grelle Farben wie knallrot und leuchtend blau, die an die bekannten Getränkepulver-Päckchen (Kool-Aid) erinnern.

Sichtungen in Wohngebieten

Die farbigen Eichhörnchen wurden vor allem rund um Naubuc Avenue und High Street gesichtet. Laut Angaben der örtlichen Tierkontrolle sind die Tiere lebendig und wirken gesund. Durch die knalligen Farben fallen sie allerdings stärker auf, ähnlich wie in Computerspielen, wenn Gegner farblich markiert werden, um sie besser im Blick zu behalten.

Nur dass es diesmal um Eichhörnchen geht. Fotos, die von der Tierkontrolle in den sozialen Medien geteilt wurden, zeigen die kleinen Tiere von der Nase bis zum Schwanz bunt eingefärbt. Für viele Beobachter wirkt es auf den ersten Blick amüsant, auch wenn es natürlich fragwürdig ist, die Tiere auf diese Weise zu verändern. Die Tierkontrolle untersucht den Vorfall derzeit und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Gesundheitliche Risiken für die Tiere

Bei dem Einsatz von handelsüblichen Farben besteht ein Risiko für die Eichhörnchen. Viele Lacke enthalten chemische Stoffe, die für die Tiere schädlich oder sogar tödlich sein können. Es ist daher sehr unwahrscheinlich, dass die Eichhörnchen freiwillig in Farbe getaucht wurden, um wie bei einem Wettbewerb auszusehen. Der Vorfall stellt vor allem eine Gefahr für ihre Gesundheit dar.

Das steckt dahinter

Die Suche nach dem Verantwortlichen gestaltet sich schwierig. In lokalen Kommentarbereichen wird wild spekuliert: Handelt es sich um einen Kunststudenten mit Spraydosen und wenig Selbstkontrolle? Einen Social-Media-Nutzer auf der Suche nach Aufmerksamkeit? Oder ist es vielleicht gar ein Missverständnis, das die Tiere selbst ausgelöst haben könnten? Bis Montagmorgen waren die rot und blau gefärbten Eichhörnchen noch lebendig, doch es gibt seit der ersten Meldung auf Facebook keine neuen Informationen. Wer hinter der Aktion steckt, ist nach wie vor unbekannt. Die Tierkontrolle von East Hartford bittet alle, die etwas gesehen haben oder selbst zu der ungewöhnlichen „Kunstaktion“ beigetragen haben, sich zu melden.