Ozean 'unter der Erde' soll größer als alle an Land sein

Wissenschaftler entdecken riesigen "Ozean" unter der Erdoberfläche, der größer ist als alle Meere über Land.

Wissenschaftler haben unter der Erdoberfläche in der Übergangszone zwischen dem oberen und dem unteren Erdmantel ein riesiges Wasserreservoir entdeckt, das dreimal so groß ist wie alle Ozeane der Erde.

© Steve Jacobsen / Northwestern University

Die internationale Studie bestätigt eine seit langem bestehende Theorie und zeigt, dass der Wasserkreislauf der Erde auch ihr Inneres umfasst. Das Forscherteam analysierte einen seltenen Diamanten aus Botswana, der 660 Meter unter der Erdoberfläche gebildet wurde, und fand in seiner Zusammensetzung einen hohen Wassergehalt, was darauf hindeutet, dass die Übergangszone erhebliche Mengen an Wasser enthält.