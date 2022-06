In flagranti erwischt!

Der rund 17 Sekunden lange schlüpfrige Clip zeigt eine meist unbekleidete Frau und einen nackten Mann, die auf einem Balkon in Hongkong Sex haben.

Die Polizei sagt, sie habe den Clip entdeckt, nachdem er im Internet verbreitet worden war und den Fall als Akt des öffentlichen Anstands eingestuft. Daraufhin wurde die Frau am Dienstag in Sau Mau Ping festgenommen. Die Verdächtige wurde nun im Zuge der laufenden Ermittlungen gegen Kaution freigelassen und muss sich Anfang Juli erneut bei der Polizei melden.

Online spalten sich die Meinungen zu der gewagten Tat - einige zeigen sich empört, während andere mit den Videostars sympathisieren.

Sex am Balkon, Sex vor dem Restaurant

Etwa zeitgleich waren Restaurantgäste im Vereinigten Königreich schockiert, als sie auf einem gegenüberliegenden Felsvorsprung ein Paar beim Sex erblickten. Das beschäftigte Paar wurde am Nachmittag nur wenige Meter von einem beliebten Küstenpfad bei der Arbeit gesichtet.

© DaillyStar/ScreenshotYoutube

Schnappschüsse aus dem Restaurant Hooked on the Rocks zeigen das Paar völlig nackt, während Spaziergänger einen Nachmittagsspaziergang nur wenige Meter entfernt genießen. "Am helllichten Tag kurz nach 13 Uhr waren die verliebten Liebesleute im vollen Blickfeld aller, die versuchten, ihr Mittagessen in Ruhe zu genießen" berichtet Cornwall Live.