Paar beim Sex in der Kirche erwischt

Das Pärchen wollte sich auch von der Polizei nicht stören lassen. „Es ist nur Sex“

Große Aufregung in der nordirischen Hauptstadt Belfast. Gläubige erwischten in der St. Mary’s-Kirche mitten in der Stadt ein dreistes Paar beim Sex und alarmierten die Polizei.

Als die Beamten in der Kirche eintrafen, wurden sie von Sean Paul R.(36) und Kirsty M. (31) wüst beschimpft. Laut Bericht beledigte das Paar die Polizisten und schrie immer wieder „Es ist nur Sex.“

Sean Paul R. und seine Freundin wurden festgenommen © Facebook ×

Die Beamten kannten allerdings wenig Spaß und nahmen die beiden Liebenden fest.

Sie mussten sich nun vor einem Gericht in Belfast verantworten. Ein Urteil steht noch aus.