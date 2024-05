Sex auf Ketamin: Musk hatte angeblich Affäre mit US-Politikerin Shananah

Der Tech-Milliardär soll auf Drogen-Partys mit Nicole Shanahan verschwunden sein

Macht, Einfluss und Drogenpartys? Elon Musk ist einer der reichsten Männer der Welt. Der Tech-Milliardär zeigte schon oft, dass er anders tickt, als der Otto Normalverbraucher. Jetzt enthüllt die "New York Times" brisante Informationen über ihn und US-Politikerin Nicole Shanahan. Laut der Zeitung habe es im Rahmen der Art Basel eine Drogen-Party mit prominenten Gästen gegeben. Dabei sollen die beiden Ketamin genommen haben.

Shanahan im aktuellen US-Präsidentschaftswahlkampf © Getty Images ×

Mehrere Zeugen sahen Musk und Shanahan

In ihrem Rausch soll es gar zum Sex gekommen sein. Shanahan war damals noch mit Google-Mitegründer Sergey Brin verheiratet. Sie soll ihm die Affäre gebeichtet haben und es kam zur Scheidung. Derzeit kämpft Shanahan als Vize von Verschwörungstheoretiker Robert F. Kennedy Jr. im US-Wahlkampf mit. Laut "New York Times" sollen mehrere Zeugen beobachtet haben, was damals geschah. Immer wieder wird die Politikerin mit Drogen in Verbindung gebracht.