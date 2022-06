Paar entdecken versteckte Kameras in Horror-Airbnb

Eine Frau hat ein Video veröffentlicht, nachdem sie 10 Spionagekameras in einem Mietobjekt gefunden hat, das sie über Airbnb gebucht hatte.

Die Urlauberin teilte ihre „beängstigende Tortur“, nachdem sie während ihres Aufenthalts in Philadelphia, USA, festgestellt hatte, dass überall im Haus Kameras versteckt waren.

Sie war zutiefst erschrocken, als ihr Freund Berichten zufolge auf weitere Kameras "in den Duschen und Schlafzimmern" stieß. Nachdem sie die Polizei alarmierte, wurden die beiden von Airbnb in eine andere Unterkunft gebracht.

Die Frau twitterte: "Wir haben dies [Airbnb] und der Polizeistation am Freitagmittag gemeldet und haben noch immer kein Update zu diesem Fall erhalten. Wir haben keine Ahnung, welche Aufnahmen dieser Besitzer hat und was er damit macht! Das ist so unsicher und beängstigend! Gott sei Dank haben wir die Kameras bemerkt und sind von dort weggekommen!"

In einem Video auf TikTok sagten die beiden, sie seien auf dem Sofa eingeschlafen und hätten die Kameras an der Decke entdeckt, als sie aufgewacht seien.

Sie fügte hinzu: "Wir haben uns gegruselt und beschlossen, überall im Airbnb nachzusehen, überall an der Decke, und zu schauen, ob es noch mehr Kameras gibt. Wir entdeckten, dass die Sprinkleranlage eine Kameralinse hatte. Wir stiegen auf den Stuhl und machten einen Blitztest an diesen Sprinklern und es sind Kameras."