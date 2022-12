Paar wacht mitten in der Nacht mit fremden 40-Klio-Hund im Bett auf

Oftmals ist es den Vierbeinern erlaubt, in das Bett seiner Besitzer zu springen und darin zu schlafen. Doch eine Familie durfte einen „ungebetenen“ Gast begrüßen.

Der Vorfall aus Tennessee sorgt für einige Lacher auf den sozialen Netzwerken. So kommt es schon einmal vor, dass die Vierbeiner ins Bett ihrer Besitzer dürfen, doch in diesem Fall war es ein völlig fremder Hund, mit dem ein Paar aus den USA im Bett aufwachte.



Eine Pitbull-Labrador-Mischlingshündin war plötzlich im Bett von Julie und Jimmy. Beide konnten ihren Augen nicht trauen. "Es ist total normal, in unserem Haus mit einem UNSERER Hunde im Bett aufzuwachen. Es gab nur ein kleines Problem. DAS IST NICHT UNSERE HÜNDIN, zudem haben wir keine Ahnung, wie sie in unser Haus gekommen ist," so das Paar auf Facebook.



Die „fremde“ Hündin gehörte schlussendlich einer Nachbarin und war schlichtweg ausgebüxt. Nach einer kurzen Suchaktion konnte "Nala" wieder seiner echten Besitzerin zurückgegeben werden. Dort kann sie nun mit ihrer Besitzerin im Bett kuscheln.