× Paar will sich Hauptgewinn ergaunern und wird zur Lachnummer

Alles ging gewaltig schief: Ein Paar wollte sich den Millionengewinn einer Lotterie mit einem Trick zu eigen machen.

Doch die Ausführung und Umsetzung des Plans war mehr als nur fragwürdig.

Lotterie-Betrug fliegt sofort auf

Florida, USA. Kira Enders und ihr Freund Dakota Jones hatten einen Plan der, so schlecht wie er nun mal war, so gut auch keiner hätte sein können. Wie CBS News berichtet wollte das Paar aus einem 50-Dollar-Rubbellos einen Millionengewinn machen. Aber die Ausführung dessen war alles andere als gut.

Zusammengeklebte Lotto-Scheine

Die 36 Jahre alte Enders nahm nämlich hierfür einfach zwei zerrissene Scheine der Spielreihe "500 Time The Cash" her und klebte diese einfach zusammen. So sollte die Lottoannahmestelle glauben, dass Sie den großen Gewinn erzielt hätten.

Ein Angestellter des Lottobüros habe Enders daraufhin sogar hingewiesen, dass es eine Fälschung sei. Nicht abzubringen von ihrem Plan gab sie daraufhin sogar eine eidesstattliche Erklärung ab, dass ihr Los echt sei.

© Florida Lottery ×

Mit einem dieser Lose wollte das Paar den Coup ihres Lebens durchziehen.

Fälscher-Paar verstrickt sich in Widersprüche

Unglaublich: Nicht mal eine Woche nach ihrem Betrugsversuch habe Enders dann bei der Lottozentrale angerufen und nachgefragt, wann sie ihren Gewinn abholen könne. Die Polizei wurde eingeschaltet.

Beamte stellten Enders und ihren Komplizen schließlich zur Rede und zeigten dem Paar, dass die Seriennummern auf der Rückseite der geklebten Scheine natürlich nicht übereinstimmten. Laut der Polizei von Escambia County sei der Schein so offensichtlich schlecht gefälscht gewesen, dass der Betrug sofort aufflog. Doch die 36-Jährige habe weiter darauf auf die Echtheit geschworen.

Weitere Ermittlungen hätten dann noch ergeben, dass mit den gefälschten Scheinen sowieso nie ein Millionengewinn zu erzielen gewesen wäre. Enders und Jones wurden verhaftet und haben sich während ihrer Befragung auch noch in Widersprüche verstrickt. Es ging also alles schief, was nur schief gehen konnte.

"Wenn man eine Million Dollar beanspruchen will, muss man sich schon etwas Besseres einfallen lassen als das", so Sheriff Chip Simmons.