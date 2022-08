Pandemie: Wiener Kult-Lokal sperrt zu

Und schon wieder muss ein Wiener Kult-Lokal aufgrund der Pandemie seine Tore schließen.

Wiens Wohnzimmer für Livemusik, das "Local", ist Geschichte: "Mit dem heutigen Tag muss ich leider das Ende für das Local bekanntgeben", schreibt der Geschäftsführer Christian Becker auf seiner Homepage. 15 Jahre konnten Musikbegeisterte in dem Lokal auf der Heiligenstädterstraße in Döbling zusammenkommen.

"Es waren wunderbare Jahre und eine bewegte Reise", so Becker. Die Rechtsvertretung hätte nun aber die nötigen Schritte für eine Schließung in die Wege geleitet. "Leider haben uns die Pandemie und steigende Kosten zu dem Schritt gezwungen." Die nachhaltigen Auswirkungen der Pandemie auf die Veranstaltungsbranche und die Gastronomie hätten leider keine Alternative geboten, als den Betrieb mit sofortiger Wirkung einzustellen.

"Zu viele Absagen von Veranstaltungen aus gesundheitlichen Gründen haben uns wirtschaftlich in die Knie gezwungen", heißt es weiter. "Ich habe keine Mühen gescheut, das Local zu beleben und mich für die Szene in unserer Stadt für junge Talente und arrivierte Hasen, in kleinem Rahmen einzusetzen." Leider haben diese nicht gereicht.