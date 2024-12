Passagiere haben Sex im Flieger – und werden von der Crew gefilmt

Die Aufnahmen bringen jetzt die Schweizer Fluglinie unter Druck.

Sex im Flieger ist für viele Pärchen besonders aufregend. Um in den sogenannten „Mile High Club“ zu kommen, nehmen viele Liebende einiges auf sich. Dieses Paar zog sich in die offenbar leere Bordküche zurück. Was die beiden aber nicht wussten: Sie wurden dabei gefilmt.

Passiert ist der Vorfall Ende November auf dem Swissair-Flug von Bangkok nach Zürich. Das Pärchen wurde nicht nur von den Bordkameras aufgenommen, sondern auch von der Crew gefilmt. Auf einem Video, das in den sozialen Medien derzeit viral geht, sieht man, wie ein Mitarbeiter Aufnahmen mit seinem Handy macht und den Oral-Sex der beiden Passagiere sogar niveaulos kommentiert.

>>> Hier sehen Sie das ganze Skandal-Video



Airline reagiert

Eine Sprecherin von Swiss bestätigte den Vorfall. "Das Filmen von Personen ohne deren klare Zustimmung sowie die Weitergabe dieser Aufnahmen widersprechen unseren Richtlinien und Werten und verstoßen gegen die geltenden Datenschutzbestimmungen.“

Besonders fragwürdig sei, dass die Crew nicht eingeschritten sei - die Fluglinie werde den Fall jetzt genau prüfen. „Ein derartiger Kommentar ist respektlos und entspricht in keiner Weise den professionellen Standards, unseren Werten und dem Verhalten, das wir von unseren Mitarbeitenden erwarten.“