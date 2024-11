Expertin: DAS ist der größte Fehler beim Sex

Diesen Fehler machen viele Männer beim Liebesspiel.

Tipps und Tricks für guten Sex gibt es bis zum Abwinken - aber oft reicht es schon, gewisse Fehler nicht zu machen. Sex-Expertin Sarah Riccio enthüllt nun gegenüber der „Daily Mail“, was der größte Fehler von Männern beim Sex ist.

„Die meisten Erwachsenen wissen eigentlich gar nicht, was Vorspiel wirklich ist“, erklärte sie. „Die Leute denken, es sind einfach Mund und Hände vor dem ‚echten‘ Sex, aber das ist eigentlich ‚Kernspiel‘.“ Laut der Sexualexpertin umfasst das „wahre Vorspiel“ all die nicht-physischen Dinge, die man tut, um Erregung aufzubauen, bevor es zur körperlichen Interaktion kommt. „Eigentlich sollte man es ‚Vorher-Spiel‘ nennen“, scherzte sie.

Wesentlicher Bestandteil

„Vorspiel sollte nicht als Bonus-Teil des sexuellen Spiels betrachtet werden, sondern als wesentlicher Bestandteil, der die Grundlage für ein erfüllendes Erlebnis legt“, so die Expertin weiter.

Ein Missverständnis darüber, was Vorspiel ist, kann oft dazu führen, dass Menschen – besonders Frauen – sich zu Beginn des Geschlechtsverkehrs nicht vollständig in Stimmung fühlen. „Sie sind nicht natürlich feucht, oder die Penetration tut weh, weil ihre Erregung nicht richtig vorbereitet wurde“, so Riccio.