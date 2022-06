Passen in alle Starbucks-Becher die gleiche Menge?

In den Kaffeehäusern von Starbucks werden Getränke in verschiedenen Größen in den Pappbechern des Markenzeichens verkauft, und zwar "tall", "grande" und "venti". Ein Video soll zeigen, dass in alle Größen die gleiche Menge eingefüllt werden kann .

Im Mai 2022 ging ein Video auf Facebook viral, das angeblich eine Person zeigte, die Kaffee aus einem Becher (A) in einen anderen, scheinbar größeren Becher (B) goss. Während man erwarten würde, dass der Inhalt des kleinen Bechers (A) den größeren Becher (B) nur teilweise füllt, schien das Video zu zeigen, dass die gleiche Menge Kaffee beide Becher bis zum Rand füllt. Fakt ist. Das Video wurde mittels eines Bearbeitungsprogramms nachbearbeitet. Es ist zudem nicht das erste Mal, dass ein Video Starbucks belasten soll. Bereist 2016 tauchte ein ähnliches Video auf, auch dieses entpuppte sich als Fake. Im Mai 2022, nachdem dieses Gerücht erneut viral gegangen war, nahm eine andere Gruppe von YouTubern es auf sich, das zu untersuchen. Auch hier fanden sie - wenig überraschend - heraus, dass verschiedene Bechergrößen unterschiedliche Mengen an Flüssigkeit aufnehmen.