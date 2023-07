Penis von Sex-Europameister war während Event wie 'Kaugummi'

Die Teilnehmer des Turniers mussten täglich mindestens 45 Minuten lang Sex haben und wurden unter anderem nach ihrem Realismus beurteilt.

Der Sieger der kontroversen Sex-Europameisterschaften hat behauptet, dass sein Penis nach einem bizarren Unfall während des Turniers "wie Kaugummi" war. Mister Riddle, der Pornostar, der ausgewählt wurde, um Slowenien beim ersten Wettbewerb in diesem Jahr zu vertreten, hat sich über die Probleme geäußert, die während des Turniers in Schweden aufgetreten sind.

Kuriose Regeln

Angefangen von hygienischen Bedenken bis hin zum Verbot, das schwedische Gelände zu verlassen, und der Tatsache, dass die Teilnehmer das Gelände verlassen haben, hat das Turnier in den letzten Monaten einen schrecklichen Ruf erlangt. Die Teilnehmer des Turniers mussten täglich mindestens 45 Minuten lang Sex haben und wurden unter anderem nach ihrem Realismus beurteilt.

Herr Riddle, der einen Snooker-ähnlichen Anzug, eine Sturmhaube und einen Zylinder trug, sagte: "Ich habe mich auf meine Fahne gelegt: "Ich lag auf meiner Fahne, als wir auftraten, und sie traf versehentlich eine meiner Kugeln mit der linken Seite ihres Knies. Ich hatte ein bisschen Schmerzen, aber sie machte weiter - es war okay. Aber mein Penis fühlte sich ein bisschen wie Kaugummi an. Ich dachte 'oh nein, das tut so weh'.

Der Wettbewerb für die besten Sexdarstellerinnen des Kontinents war Anfang des Monats kläglich gescheitert, da die Kandidatinnen behaupteten, um Tausende von Euro betrogen worden zu sein. Die weiblichen Teilnehmer dachten, sie würden für jeden Tag, den sie in der dampfenden Bude verbringen, 690 Euro kassieren, während die Männer 345 Euro pro Tag erhalten sollten.