Kein Sex in Hochzeitsnacht: Mann reicht nach 1 Tag Scheidung ein

Nur zwei Wochen nach der Hochzeit trennte sich das frisch verheiratete Paar offiziell.

Die nun getrennte Frau Rachel meldete sich in Abbie Chatfields Hit Network-Radiosendung Hot Nights, als sie sich an ihre schreckliche Hochzeitsnacht mit ihrem damaligen Ehemann erinnerte. Die ehemalige Braut erklärte, dass sie gerade einmal 24 Stunden verheiratet war, als ihr Mann die Scheidung verlangte.

Mann sprang schnell wieder ab

In der Sendung erklärte Rachel: "In der Hochzeitsnacht sind wir ausgegangen, und als wir zurück ins Hotelzimmer kamen, habe ich ihm leider nicht gegeben, was er wollte..." Als sie klarstellte, was sie meinte, erklärte Rachel, dass sie sich weigerte, in der Nacht ihrer Hochzeit Sex zu haben, mit der Begründung, dass sie nach dem großen Tag zu erschöpft war."

Am nächsten Tag teilte der Ehemann Rachel mit, dass er die Scheidung wolle. Nur zwei Wochen nach der Hochzeit trennte sich das frisch verheiratete Paar offiziell. Abbie beschrieb ihren Mann als "abscheulich" und fügte hinzu, dass er ein "schrecklicher und ekelhafter Mann" sei.

Rachel verriet weiter, dass sie sich nach dieser Erfahrung "elend" fühlte und es nicht erwarten konnte, von ihrem neuen Mann wegzukommen.