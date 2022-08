Mädchen (4) bei Gasexplosion gestorben

Die Vierjähre hat den Vorfall im Süden Londons nicht überlebt.

Die Welt ihrer Mutter ist nicht mehr die gleiche. Sarah Salman wurde gestern offiziell für tot erklärt. Die Vierjährige ist bei der Gasexplosion in Thornton Heath im Süden London ums Leben gekommen.

Der Vorfall ereignete sich vor ein paar Tagen. Anwohner bemerkten den Gasgeruch in der Gegend. Nachdem eine Gasexplosion ein Haus völlig zerstörte, wurde Sahara vorerst als vermisst gemeldet. Nun ist es traurige Gewissheit, die Vierjährige hat die Explosion nicht überlebt.

"Die Explosion war so schlimm, dass es fast so aussah, als wären Raketen auf die Häuser niedergegangen. So schnell stürzte das Gebäude ein", erzählt die Mutter Sana Ahmad dem Evening Standard.

"Das Traurigste ist, dass wir versucht haben, dies zu verhindern. Die Gasleute hätten nicht nur für unsere Sicherheit sorgen müssen, sondern für die Sicherheit aller Menschen, die in diesem Gebiet leben."