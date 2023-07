Passagier entdeckt Riss in Stützpfeiler von Achterbahn und verhindert Katastrophe

Es wird erwartet, dass Mitarbeiter des Büros für Aufzüge und Vergnügungseinrichtungen der Behörde den Ort des Geschehens besuchen werden.

Ein Besucher eines Vergnügungsparks in North Carolina entdeckte einen Riss im Stützpfeiler einer Achterbahn, während die Fahrgäste auf der Fahrt waren.

Zum Glück nichts passiert

Jeremy Wagner postete am Freitag auf Facebook, dass er den Riss in der Giga-Achterbahn Fury 325 im Carowinds-Vergnügungspark entdeckte und die Behörden verständigte, die die Bahn vorübergehend schlossen.

Ein Sprecher von Carowinds, das sich außerhalb von Charlotte befindet, sagte Fox News Digital, dass das Wartungsteam des Parks eine Inspektion des Fahrgeschäfts durchführt, während es geschlossen ist. Nach Angaben von CBS 17 wurde auch ein Notruf wegen des Risses abgesetzt. Niemand wurde durch den Riss verletzt. Die Fury 325 bleibt geschlossen, bis die Inspektionen und Reparaturen abgeschlossen sind, so die Parkleitung. Es handelt sich um eine der höchsten und längsten Fahrten in dem riesigen Park, der sich über die Staatsgrenze zwischen North und South Carolina erstreckt.

"Das North Carolina Department of Labor ... (hat) Inspektoren vor Ort, die daran arbeiten, weitere Informationen zu sammeln", sagte die Behörde am Montagmittag. "Wir werden in der Lage sein, eine vollständige Bewertung vorzunehmen und weitere Informationen zu liefern, sobald sie verfügbar sind. Sicherheit war und wird immer unsere oberste Priorität sein".