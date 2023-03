Der Film, der am 22. März in die Kinos kommt, knüpft an die Handlung des Vorgängers an, in dem John auf der Flucht vor der Killervereinigung war, der er früher angehörte.

Das Franchise startete mit einem einzigen Actionfilm mit bescheidenem Budget, wurde aber schnell zu einer Filmreihe, zu der auch eine Fernsehserie hinzukommen soll. Bei der Filme-Bewertungsplattform Rotten Tomato liegt John Wick 4 aktuell bei einem besonders fast perfekten Score vom 90%, kaum ein Film hat auf der kritischen Plattform eine höhere Bewertung. Der vierte Film mit Kenau Reeves in der Hauptrolle wird also ein wahres Action-Meisterwerk werden. Kritiker überschlagen sich nur so mit Lob für den neuen Streifen, sie sprechen sogar von einem der besten Actionfilme aller Zeiten. Reeves spielt in der Filmserie einen Auftragskiller, der sich eigentlich zur Ruhe setzen möchte. In John Wick: Kapitel 4 spielen Keanu Reeves, Donnie Yen, Bill Skarsgård, Laurence Fishburne, Hiroyuki Sanada, Shamier Anderson, Lance Reddick, Rina Sawayama, Scott Adkins und Ian McShane. Der Film wird am 22. März in die Kinos kommen.