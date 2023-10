Perverser masturbiert mitten in U-Bahn

Er schien eine Frau anzustarren, die um ihn herum saß, während Fahrgäste ihre Habseligkeiten zusammensuchten und sich von ihm entfernten.

Ein Mann wurde verhaftet, nachdem er gefilmt wurde, wie er in einem U-Bahn-Wagen in Valencia, Spanien, am 7. Oktober Frauen anstarrte und sich selbst befriedigte, umgeben von Fahrgästen. Ein schockierendes Video hat den Moment festgehalten, in dem eine Schlägerei in einem Zug ausbrach, nachdem ein Mann zur Rede gestellt wurde, weil er vor den Augen fassungsloser Fahrgäste sich selbst befriedigte.

Schock-Video

In dem Clip ist der glatzköpfige Mann zu sehen, wie er sich am 7. Oktober in der U-Bahn Metrovalencia in Valencia, Spanien, in einem von Pendlern umringten Waggon vergnügt. Er schien eine Frau anzustarren, die um ihn herum saß, während Fahrgäste ihre Habseligkeiten zusammensuchten und sich von ihm entfernten.

Doch der Mann wurde für sein perverses Verhalten zur Rede gestellt. In der nächsten Szene des 24-Sekunden-Videos ist ein Mann in einem schwarzen Oberteil zu sehen, der mit dem Mann schlägt. Berichten zufolge wurde der glatzköpfige Mann an der Haltestelle Canteriaria auf der Linie zwei von Fahrgästen aus dem Zug gestoßen. Die Fahrgäste hatten die örtlichen Behörden alarmiert, und die Polizei konnte den Verdächtigen identifizieren. Er wurde verhaftet, während die Ermittlungen weitergehen.