Polizist klettert in Abflussrohr, um Hund zu retten

Heroischer Einsatz zweier Polizisten in den USA. Ein Hund wurde aus einem Abflussrohr befreit, nachdem Lockversuche mit Erdnussbutter und Käse fehlgeschlagen waren.

Der Golden Retiever Lilah verschwand vergangene Woche spurlos. Als der Besitzer des Hundes einen Spaziergang mit seinen anderen Hunden machte, bemerkte der Mann ein Winseln aus einem Kanal.



Ich sagte: "Oh mein Gott, das ist Lilah!". sagte Fuehrer, der Besitzer. Fuehrer versuchte, die 13 Jahre alte Hündin mit menschlichen Snacks aus dem Kanalrohr zu locken, das unter einer Landstraße lag, aber die Hündin kam nicht heraus. Daraufhin beschloss Fuehrer, den Notruf zu wählen.



Ein Polizist kroch fünf Meter tief in das enge Rohr, das nach Fuehrers Schätzungen einen Durchmesser von weniger als einem Meter hatte. Es gelang ihm irgendwie, seine Arme zu bewegen und das Halsband um den Kopf des Hundes zu legen. Als der Polizist mit dem Hund wieder an der Oberfläche waren, waren beide komplett durchnässt.



Fuehrer war dankbar, dass der Polizist so freundlich war, sich in den Dreck zu werfen, um seinen Hund zu retten.