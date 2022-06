Prinz Williams Wutausbruch

Bei seinen Kindern ist es für Prinz William vorbei!

So aufgebracht kennt man den Thronfolger und Dreifach-Papa Prinz William normalerweise gar nicht. Doch aktuell kursiert ein Video im Internet, in welchem William mit einem Fotografen streitet. Hier sieht man auch wieder, dass die Royals nur normale Menschen sind die ab und an auch mal ihre Fassung verlieren.

Der Fotograf dürfte seine Grenzen deutlich überschritten haben und so in die Privatsphäre des Thronfolgers eingedrungen sein. Prinz William wollte eigentlich nur einen Radausflug in der Nähe des Anwesens Anmer Hall in Sandringham mit seiner Familie machen, doch dabei stießen sie auf den aufdringlichen Paparazzo. Dieser verfolgte und bedrängte die Familie. Hier kommt es dann zum Streit zwischen William und dem Fotografen.

William schimpfte lautstark: "Wie können Sie es wagen, Sie waren hier draußen und haben nach uns gesucht. Wie können Sie es wagen sich gegenüber unseren Kindern so zu verhalten, hier herumzuschleichen und nach uns zu suchen?". Der Grund für diesen heftigen Ausraster war folgender: William dürfte eine Abmachung mit den Paparazzi haben, dass er hin und wieder Fotos seiner Kinder herausgibt, damit sie im Privaten weitestgehend in Ruhe gelassen werden.