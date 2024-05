Protz-Post von Polizeirevier geht komplett nach hinten los

Doch war diese Protzerei wirklich auf Kosten der Steuerzahler?

Miami Beach, Florida, USA. Ein kürzlich veröffentlichter Social-Media-Beitrag eines Polizeireviers in Miami Beach (USA) sorgte für erhebliches Aufsehen und kontroverse Diskussionen. Die Aufregung entzündete sich an der Vorstellung eines neuen Luxusdienstwagens, einem Rolls-Royce, der von einigen als Verschwendung öffentlicher Gelder angesehen wurde.

MBPD and professional staff exemplify the highest standards of dedication and quality policing in our unparalleled commitment to the residents and visitors we serve. We are thrilled to introduce this stunning addition to the MBPD recruitment team—courtesy of @bramanmotors ! pic.twitter.com/I27NUAgsge