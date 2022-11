Putins Spionagewal bekommt Asyl in Norwegen

Der ausgebildete Belugawal war mitsamt seiner Ausrüstung geflohen. Nun gewährt Norwegen dem Meerestier Asyl.

Der Wal, der ein enges Geschirr mit der Aufschrift "Ausrüstung von St. Petersburg" trug, wurde wegen seines Schicksals bekannt. Nachdem der Belugawal aus dem russischen Hoheitsgebiet mitsamt seiner Ausrüstung geflohen war, tauchte in norwegischen Gewässern auf. Hyaldimir nahm zuerst Kontakt mit Fischerbooten auf.

Norwegen hat sich dann entschlossen den Wal Asyl zu gewähren und bietet dem Tier einen dauerhaften Wohnsitz an. Problematisch war vor allem Hyaldimirs Vertrautheit mit Menschen. Ein Leben auf sich allein gestellt in freier Wildbahn scheint für Tierschutzorganisationen derzeit unmöglich. Der Wal könnte sich in Fischernetzen verfangen und sterben.

Der ausgebildete Belugawal war mitsamt seiner Ausrüstung geflohen. Nun gewährt Norwegen dem Meerestier Asyl.

Der ehemalige Immobilienmogul Adam Thorpe, Gründer der Wohltätigkeitsorganisation OneWhale, will Hvaldimir einen dauerhaften Wohnsitz geben und begründet dies damit, dass sich alle in den ehemaligen russischen Spion "verliebt" haben: "Ich dachte mir, wenn wir ein Schutzgebiet oder ein Reservat schaffen könnten, das den Wal vor dem Bootsverkehr schützt, kann er für sich selbst fischen und ein möglichst natürliches Leben führen."

Sein Ziel ist es, in größerem Maßstab eine Reihe von Walen aufzunehmen, die von Menschen trainiert und in Gefangenschaft gehalten werden, um ihnen ein sichereres Lebensumfeld zu bieten.

Der so genannte "Spionagewal" Hvaldimir zum Beispiel wird nun in einem Tank untergebracht, was Thorpe für eine bessere Alternative hält, als ihn in die freie Wildbahn zu entlassen, berichtet The Guardian.



Obwohl Hvaldimir nicht ganz der Robo-Agent Jones aus Johnny Mnemonic war, gelang ihm die waghalsige Flucht aus russischen Gewässern und er fand sich bald in den sichereren Gewässern Norwegens wieder.

Der Gründer der Stiftung, Thorpe, fügte hinzu: "Indem wir die Geschichte dieses Wals erzählen, können wir auch anderen, ehemals in Gefangenschaft lebenden Walen ein Reservat bieten: In dem Reservat gibt es keine Lachsfarmen und keine Boote, die ein- und auslaufen, so dass die Gefahr von Verletzungen durch Schiffsschrauben ausgeschlossen ist.