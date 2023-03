Rap-Star brutal im Fitnessstudio niedergeschlagen

Der 26-jährige Musiker und Ex-Knacki wurde ins Krankenhaus gebracht, nachdem er angeblich in der Toilette eines Fitnessstudios im Süden Floridas angegriffen wurde.

Ein auf Twitter gepostetes Video zeigt zwei Männer, die 6ix9ine überragen, während er auf dem Boden der Toilette liegt und versucht, seinen Kopf vor den Schlägen zu schützen.

Die Männer schreien ihn an, er solle "die Klappe halten", während der eine ihm in den Bauch tritt und der andere ihm auf den Kopf schlägt, wie das Video zeigt. Der "Gooba"-Rapper, der mit bürgerlichem Namen Daniel Hernandez heißt, verlässt die Toilette mit blutverschmiertem Gesicht, nachdem der Kameramann ihm gesagt hat, er sei ein Fan.

6ix9ine got jumped in LA Fitness bathroom, he was rushed to the hospital | #ONLYinDADE pic.twitter.com/PjxHAXD6Ft — ONLY in DADE (@ONLYinDADE) March 22, 2023

6ix9ines Anwalt erklärte gegenüber TMZ, dass sich der aus Brooklyn stammende Rapper in der Sauna befand, als er zufällig von mehreren Männern überfallen wurde. Er erlitt Verletzungen am Kiefer, an den Rippen und am Rücken, wie die Website berichtet.