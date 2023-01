'Real-Life' Walter White: Lehrer baute nach Krebsdiagnose Drogenimperium auf

Ein Mann, bei dem Leukämie diagnostiziert wurde, wurde mit Walter White aus Breaking Bad verglichen, nachdem er sein eigenes Drogenimperium aufgebaut hatte.

Im Jahr 2010 wurde bei Edward McCann Leukämie diagnostiziert, woraufhin er sich einer Chemotherapie unterzog. Um einige der unangenehmen Nebenwirkungen dieser Behandlung zu lindern, griff er zu Cannabis. Seine Verbindung zu Drogen hörte damit jedoch nicht auf, denn Edward wurde zum einheimischen Drogenhersteller von Hampshire.

Der Times zufolge begann der Geschäftsinhaber, sein eigenes Cannabis anzubauen, zunächst in kleinem Maßstab, bevor er seine Tätigkeit ausweitete und eine "Cannabisfabrik im industriellen Maßstab" benötigte, die in einem abgelegenen Bauernhaus in Wales versteckt war. Die Polizei schätzt, dass McCann mit dem Verkauf von Cannabis einen Gewinn von rund 4,3 Millionen Pfund erzielt hat, wobei ein Teil des Geldes für die Universitätsgebühren von Tochter Samantha verwendet wurde.

© Dyfed-Powys Police

Im Gegensatz zu Walter White, der einen Großteil von Breaking Bad damit verbrachte, sein Leben als weltbester Meth-Koch vor seiner Familie geheim zu halten, machte McCann sein Cannabis-Imperium zu einem Familienunternehmen. Das bedeutet, dass neben ihm auch seine Frau und sein Sohn verhaftet wurden, wobei seine Frau Linda beim Aufbau der Cannabisfabrik in Wales half. Letzten Monat wurde Edward zu sieben Jahren und sieben Monaten hinter Gittern verurteilt, während seine Frau zu sechs Jahren und sieben Monaten und sein Sohn Daniel zu acht Jahren und sechs Monaten verurteilt wurden.

McCann bekannte sich der Verschwörung zur Herstellung und Lieferung von Cannabis zwischen 2015 und 2020 für schuldig, während er und sein Sohn auch zugaben, den Betrieb in kleinerem Umfang zwischen 2013 und 2015 von ihrem Haus aus betrieben zu haben.