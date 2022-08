Reality Star-Hochzeit: Frisur für 10 000 Euro

Alleine die Hochzeitsfrisur von Teresa Giudice kostete 10 000 Euro.

Die Hochzeit ist der schönste Tag im Leben einer Frau. Dies ließ sich "The Real Houswives of New Jersey"-Star Teresa Giudice nicht zwei Mal sagen. Deshalb entschied sie sich ihr Lebensmotto "Go big or go home" auch am Tag ihrer Hochzeit in die Tat umzusetzen.

© Instagram/youheard_birdturd ×

Teresa Giudice und Luis Ruelas waren keine Kosten zu hoch. Alleine für die Frisur der Braut ließen sie 10.000 Euro springen. Inspiriert wurde die traumhafte Frisur von italienischen und mediterranen Bräuten, die es lieben für ihren besonderen Tag ihre Haare auffällig stylen zu lassen. Dass ihr Haar "over the top" sein soll, hatte Giudice damit natürlich erreicht. Hairstylistin Lucia Casazza vollbrachte das Wunderwerk, das wegen der nötigen Haarfülle, Extensions im Wert von 6800 Euro benötigte.

Mehr als zwei Stunden soll es am Abend gedauert haben, alle 1500 Haarnadeln zu entfernen. Obwohl sich Teresa Giudice diese Frisur gewünscht hatte, soll sie aber im Laufe des Tages über Nackenschmerzen geklagt haben, die Haare wurden einfach zu schwer.