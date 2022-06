Wissenschaftler haben behauptet, dass regelmäßiger Geschlechtsverkehr dazu beitragen könnte, die Symptome von Heuschnupfen zu verringern.

Personen mit Heuschnupfen kennen rinnende Nasen, Taschentücher und Nasensprays nur allzu gut. Doch die Symptome der Allergie kann gelindert werden. Wie Forscher jetzt herausfanden, soll regelmäßiger Sex zur Linderung der Symptome beitragen.



Vor drei Jahren entdeckten Experten im Iran einen Zusammenhang zwischen dem Fortpflanzungssystem und den Nasengängen, was darauf hindeutet, dass Sex eine der besten Möglichkeiten sein könnte, die Symptome von Heuschnupfen zu lindern. Die Wissenschaftler fanden heraus, dass sich beim Sex die Blutgefäße in der Nase und in den Augen zusammenziehen, was dazu führen kann, dass sich die verstopfte Nase löst und die tränenden Augen nicht mehr tränen.

Es wird auch behauptet, dass diese Theorie vor allem für Männer von Nutzen sein wird, da man davon ausgeht, dass die Ejakulation zur Linderung der Allergiesymptome beiträgt. Es gibt jedoch auch einige Hürden. So stelle sich die Frage, ob Pollenallergiker überhaupt Lust auf Sex hätten.Dr. Marc Goldstein, der Leiter der Abteilung für Allergien am Pennsylvania Hospital, erklärte gegenüber29, dass eine Verstopfung die Libido einer Person verringern kann, da Müdigkeit dazu führen kann, dass sich eine Person ein wenig niedergeschlagen fühlt. Der Arzt sagte:Menschen mit Allergien schlafen oft nicht so gut und erleben Müdigkeit, was den Sexualtrieb verringert.