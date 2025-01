Goggia Schnellste im Cortina-Training – Puchner erneut beste Österreicherin

Sofia Goggia und Federica Brignone dominierten das Abschlusstraining in Cortina d’Ampezzo. Beste Österreicherin war erneut Mirjam Puchner, die sich im Kampf um ein WM-Ticket präsentierte.

Im Abschlusstraining zur Abfahrt in Cortina d’Ampezzo haben die Italienerinnen Sofia Goggia und Federica Brignone ihre Favoritenrolle untermauert. Goggia setzte sich am Freitag mit einem klaren Vorsprung von 0,68 Sekunden auf Brignone durch. Lara Gut-Behrami aus der Schweiz wurde Dritte (+0,69).

Puchner erneut schnellste Österreicherin

Mirjam Puchner war mit Rang acht (+1,33) erneut die beste Österreicherin. „Es zeigt, dass ich das Vertrauen haben kann, dass ich absolut dabei bin“, sagte die Salzburgerin, die um ihr WM-Ticket kämpft. Nina Ortlieb landete knapp hinter Puchner auf Rang neun (+1,34).

Die zuletzt gesundheitlich angeschlagene Cornelia Hütter kam mit 2,23 Sekunden Rückstand auf Platz 26 ins Ziel. Stephanie Venier wurde 21. (+1,97).

Goggia mit Cortina-Erfahrung

Sofia Goggia hat auf der „Olimpia delle Tofane“ bereits dreimal die Abfahrt gewonnen und geht als klare Favoritin in das Rennen am Samstag (11:00 Uhr, live ORF 1 & Sport24-Liveticker). Das Super-G-Rennen folgt am Sonntag (11:00 Uhr, live ORF 1 & Sport24-Liveticker).

Vonn zurückhaltend nach Sturz

Lindsey Vonn, die nach einem Sturz im ersten Training wieder antrat, fuhr das Abschlusstraining gemächlich und belegte Rang 40 (+3,39). Die Weltcup-Rückkehrerin konzentriert sich auf die Rennen am Wochenende.