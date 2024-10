Retten Diamanten im All die Erde?

Das wäre eine kleinen Sensation, die sehr hilfreich sein könnte.

Diese Diamanten zirkulieren im All und könnten die Erde retten. Aber wie ist das möglich?

Ein Forscher-Team unter der Leitung des Klimaforschers Sandro Vattioni von der ETH Zürich hat in einer aktuellen Studie eine erstaunliche Entdeckung gemacht: Es geht darum, welche Materialien zur globalen Abkühlung am besten geeignet wären, wenn man sie in die Stratosphäre injiziert.

So geht die Diamanten-Theorie

Die Forscher kommen zum Schluss, ideal sind Diamant-Partikel. Diese kosten zwar ein paar hundert Milliarden (!) Euro, könnten aber die Erde abkühlen. Und so funktioniert die Theorie: Die Diamanten sollen einen Teil des Sonnenlichts blockieren und damit die Erderwärmung durch Treibhausgase abschwächen.