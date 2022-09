Riesen-Brust-Prothesen sorgen für Wirbel an kanadischer Schule

Die kanadische Lehrerin, Kayla Lemieux, wurde als Mann geboren, identifiziert sich aber mittlerweile als Frau. Ihre Transformation begann vor etwa einem Jahr und erreichte ihren vorläufigen Höhepunkt mit der Verwendung einer XXL-Brust-Prothese. Geteilte Aufnahmen und Videos sorgen nun für Diskussionen, ob so etwas für eine Schule angemessen ist oder nicht.

Ihr Dienstgeber sieht die Angelegenheit gelassen und steht voll und ganz hinter der Lehrkraft. "Kayla Lemieux ist eine ausgesprochen gute Lehrerin", heißt es seitens der Verwaltung - weitere Kommentare lehnt man ab, da es sich um eine Personalangelegenheit handelt.

Bei den Schülern und deren Eltern spalten sich die Meinungen über die auffällige Lehrerin. Angeblich sollen manche Jugendliche den Unterricht von ihr schwänzen, da sie es als unangenehm empfinden. Andere hingegen meinen, dass es nach einer gewissen Eingewöhnungsphase keinen mehr stört und auch niemand mehr darüber spricht.

Ebenfalls geplant war ein Protest gegen die Lehrperson bei dem ein großes Polizei-Aufgebot für Ordnung sorgen sollte. Allerdings nahm letzten Endes nur eine Person mit kanadischer Flagge teil, welcher sich mit den Worten: "Ich halte es für grundlegend falsch, dass diese Person mit so riesigen Brüsten in einer solchen Einrichtung arbeiten kann. Es ist widerlich", zitieren ließ.

