Drogen-Raser in Tirol mit 110 km/h im Ortsgebiet erwischt

Dem Mann wurde sein Auto-Kennzeichen abgenommen.

Tirol. Ein 34-jähriger Pkw-Lenker ist am Dienstag im Tiroler St. Jakob in Haus (Bezirk Kitzbühel) mit 110 km/h erwischt worden. Einer Zivilstreife war das auffallend schnell fahrende Auto zuvor aufgefallen. Die Beamten hefteten sich dem Pkw an die Fersen und konnten schließlich nachweisen, dass dieser die erlaubte Geschwindigkeit im Ortsgebiet um 54 km/h überschritt. Der Österreicher war übermüdet und unter Suchtgifteinfluss unterwegs gewesen. Ihm wurde der Führerschein abgenommen.

Das Fahrzeug des Mannes wies zudem gravierende technische Mängel auf. Auch die Kennzeichen wurden demnach vorläufig abgenommen. Ein Alkoholtest beim 34-Jährigen verlief negativ. Der Österreicher muss nach der rasanten Fahrt auf der Pillersee-Landesstraße (L2) nun mit einer Anzeige rechnen, teilte die Polizei mit.