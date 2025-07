"Waren nur Schwammerlsuchen-Ausrede" vor Gericht

Schlagzeilen hatten Vater und Sohn mit ihren kuriosen Ausreden gemacht.

OÖ. Selten werden nach illegalen Abschüssen im Wald die Schuldigen gefasst. In Oberösterreich hat aber eine Videofalle Vater und Sohn aus Gosau im Bezirk Gmunden überführt.

Da halfen auch die kuriosen Ausreden vor Gericht - "Wir waren nur Schwammerlsuchen" - nicht. Zwei mutmaßliche Wilderer sind am Dienstag am Landesgericht Wels verurteilt worden.

Es wurde u.a. bildlich festgehalten wie der Vater die Waffe anlegt.

Da den beiden Männern die Abschüsse aber nicht nachweisbar waren, wurden sie wegen Eingriffs in fremdes Jagdrecht verurteilt, ansonsten wäre es schwere Wilderei gewesen. Sie sind mit Bewährungsstrafen von einem Monat und drei Monaten davon gekommen. Nicht rechtskräftig.