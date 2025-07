Kätzchen mit Cannabis-Rauch gequält: Videobeweis

Normalerweise geben verliebte Kiffer auf diese Art den Rauch weiter.

Ktn. Ein 45 Jähriger aus dem Bezirk Klagenfurt ist verdächtig, ein etwa acht Wochen altes Kätzchen gequält zu haben. Es existiert ein Video bei dem der Mann mit seinem Mund das Maul des Kätzchens umschloss und dem Tier den Rauch über die Atemwege eingeblasen hat. Bei der Zigarette dürfte es sich um einen Cannabisjoint gehandelt haben.

Der Beschuldigte filmte sich selbst während der Tathandlung. Das Video wurde auf bisher unbekannte Weise in einem sozialen Medium geteilt. Am 4. Juli wurde der Sachverhalt bei einem Tierheim in Klagenfurt schriftlich angezeigt. Das Tierheim verständigte daraufhin die Polizei.

Laut Polizeiinspektion Pörtschach am Wörthersee gehe es der Katze gut. Das Tier wurde der Tierrettung übergeben. Der Beschuldigte konnte zum Sachverhalt noch nicht befragt werden, hieß es von der Polizei.