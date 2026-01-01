Zehn Verletzte nach Brand in Grazer Innenstadt-Bar

Ein Brand in einer Bar in der Grazer Innenstadt hat in der Silvesternacht für Aufsehen gesorgt und an das tödliche Feuer in der Stern-Bar vor exakt zwei Jahren erinnert.

Wie die Berufsfeuerwehr Graz informierte, gab es Flammen in einem Lokal in der Gleisdorfer Gasse. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften war daraufhin im Einsatz. Der Bar-Besitzer konnte den Brand selbst mit einem tragbaren Feuerlöscher bekämpfen. Rund zehn Gäste verletzten sich aber beim Verlassen des Lokals.

Als Ursache seien Sprühkerzen von Gästen ausgemacht worden, die einen Teil der Raumdecke in Brand gesetzt haben sollen, hieß es seitens der Feuerwehr. Die meisten Verletzungen seien leicht und wohl durch Stürze beim Verlassen der Bar passiert.

Zu Silvester von 2023 auf 2024 starb eine Studentin bei einem Feuer in der Stern-Bar in der Grazer Sporgasse, zehn weitere Gäste wurden zum Teil sehr schwer verletzt und überlebten nur knapp. Damals waren die Flammen gegen 3.00 Uhr ausgebrochen und es gab Probleme mit den Notausgängen. Erst Ende Oktober wurde der Lokalbetreiber wegen fahrlässigen Herbeiführens einer Feuersbrunst nicht rechtskräftig zu 18 Monaten Haft, davon sechs unbedingt,