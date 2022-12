Riesen-Hund fasziniert das Netz

Das Video zeigt den gigantischen Alaskan Malamute, der über 70 Kilo wiegt und auf einem Tisch sitzt, während ein Hundefriseur ihn waschen will. Während der Hundefrisör das Fell bürstet, wirkt er wie ein Zwerg im Vergleich zu dem Hund.

The Giant Alaskan Malamute is a selectively bred Malamute that exceeds 70 kg in weight & 70 cm of height, originally bred to pull heavy goods between cities throughout Alaska. They have been recorded to pull loads up to 500 kg

