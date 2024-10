Riesen-Kater "Zeus" lässt das ganze Internet staunen

Eine außergewöhnlich große Katze namens Zeus sorgt auf TikTok für Furore. Mit ihrer enormen Größe lässt sie viele Nutzer staunen – einige verwechselten sie sogar mit einem Hund.

Der Kater hat sich auf der Plattform zu einem echten Star entwickelt, und ein Video von ihm verbreitet sich rasend schnell. Doch was macht diesen Maine-Coon-Kater so besonders?

Riesenkatze Zeus verblüfft TikTok: „Ist das ein Hund?“

Der Maine-Coon-Kater Zeus beeindruckt vor allem durch seine enorme Statur. Dank seiner Größe gelingt es ihm, sich mit Leichtigkeit Essen von der Küchentheke zu schnappen, ohne dabei viel Mühe aufwenden zu müssen. In einem beliebten TikTok-Clip, der auf dem Kanal "zeus.mainecoon.official" geteilt wurde, ist zu sehen, wie Zeus auf seinen Hinterbeinen steht und sich gekonnt einen Snack von der Arbeitsplatte holt.

Viele der Zuschauer auf TikTok zeigten sich sichtlich verblüfft von dem Kater. Einige konnten kaum glauben, dass es sich tatsächlich um eine Katze handelt. So schrieb ein Nutzer unter dem Video: „Ich dachte, es wäre ein Hund, er ist so groß!“ Ein anderer scherzte: „Wie heißt dieses Pferd?“ – ein Hinweis darauf, wie riesig Zeus im Vergleich zu normalen Katzen wirkt.

Die Maine-Coon: Die größte Hauskatzenrasse der Welt

Maine-Coons, wie Zeus, gehören tatsächlich zu den größten domestizierten Katzenrassen weltweit. Ihr Körper kann beeindruckende Längen von bis zu einem Meter (100 Zentimeter) erreichen, und ausgewachsene Tiere bringen häufig bis zu 10 Kilogramm auf die Waage. Damit sind sie deutlich schwerer und größer als die meisten anderen Katzenrassen.

Was Maine-Coons zusätzlich auszeichnet, ist ihr dichtes, langes Fell, das sie besonders majestätisch wirken lässt. Trotz ihres imposanten Auftretens sind diese Katzen für ihre sanfte und verspielte Art bekannt. Anders als viele andere Katzenrassen suchen sie oft aktiv die Nähe zu ihren Besitzern und gelten als sehr anhänglich.

Größenvergleich mit anderen Katzen

In dem besagten TikTok-Video gesellt sich zu Zeus noch eine weitere Katze – ein kleinwüchsiges, kurzhaariges Exemplar mit getigertem Fell. Die Kontraste zwischen den beiden Katzen sind erstaunlich: Die kleinere Katze ist etwa dreimal so klein wie Zeus, was den Unterschied in der Größe der Maine-Coons im Vergleich zu normalen Hauskatzen besonders deutlich macht.

Ähnliche Katzenrassen

Neben den Maine-Coons gibt es noch weitere Katzenrassen, die durch ihre Größe oder ihr langes Fell hervorstechen. Zu den bekanntesten gehören die Norwegische Waldkatze, die Perserkatze sowie die Türkisch Angora. Diese Rassen werden häufig mit Maine-Coons verwechselt, da sie ebenfalls relativ groß und flauschig sind. Dennoch bleibt die Maine-Coon unübertroffen, wenn es um die Kombination von Größe und Anhänglichkeit geht.