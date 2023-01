Riesen-Krokodil befand sich unter Haus von Familie

Ein riesiges, drei Meter langes Krokodil wurde von Feuerwehrleuten unter einem Stelzenhaus eingefangen.

Ein riesiges Krokodil wurde von Dorfbewohnern gefunden, die entdeckten, dass das gewaltige Tier im Wasser unter einem Haus. Dorfbewohner arbeiteten mit den Rettungsdiensten in Kampung Tabuan Hilir, Kuching, in Malaysia auf der Insel Borneo zusammen, um das riesige Tier zu entfernen und es an eine örtliche Forstbehörde zu übergeben.

© Sarawak Fire and Rescue Department

Die Entdeckung führte dazu, dass Feuerwehrleute der Tabuan Jaya Feuerwache zum Fundort geschickt wurden, berichtet die Borneo Post. Eine Sprecherin sagte: "Als Bomba am Tatort eintraf, fand man ein schätzungsweise 3 Meter langes Krokodil, das auf dem Boden eines Hauses auf Stelzen lauerte. "Die Feuerwehrleute und die Dorfbewohner fingen das Reptil ein und brachten es zurück zur Feuerwache, wo es an die Sarawak Forestry Corporation (SFC) übergeben wurde."