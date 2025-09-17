Riesiger Asteroid rast MORGEN auf die Erde zu

Der Asteroid wurde von den Forschern erst vor wenigen Monaten entdeckt.

Am morgigen Donnerstag rast der Asteroid 2025 FA22 relativ knapp an der Erde vorbei. Mit einem Durchmesser von schätzungsweise 120 bis 300 Metern gehört er zu den größeren Objekten, die der Erde nahekommen. Für die Bevölkerung besteht jedoch keinerlei Gefahr: Der Himmelskörper wird uns in einer Distanz von rund 840.000 Kilometern passieren – mehr als doppelt so weit wie der Mond entfernt.

Erst im März entdeckt

Entdeckt wurde 2025 FA22 erst im März dieses Jahres durch ein Observatorium auf Hawaii. Seine Größe und Bahn machten ihn sofort interessant für die internationale Fachwelt. Anfangs stand er kurzzeitig auf der Risikoliste der Europäischen Weltraumorganisation ESA, da für das Jahr 2089 ein minimaler Einschlag nicht völlig auszuschließen war. Mittlerweile ist klar: Diese Gefahr existiert nicht, der Asteroid wurde von der Liste gestrichen.

Trotz fehlender Bedrohung ist der Vorbeiflug für die Wissenschaft wertvoll. Zahlreiche Observatorien weltweit beteiligen sich an einer koordinierten Beobachtungskampagne. Dabei geht es nicht nur um die genaue Bestimmung seiner Umlaufbahn, sondern auch um Erkenntnisse zu Oberfläche, Zusammensetzung und Reflexionsverhalten. Solche Daten helfen, Strategien für den Umgang mit potenziell gefährlichen Objekten zu verfeinern.