Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. buzz24
Symbolbild Asteroid
© getty

300 Meter groß

Riesiger Asteroid rast MORGEN auf die Erde zu

17.09.25, 07:38
Teilen

Der Asteroid wurde von den Forschern erst vor wenigen Monaten entdeckt. 

Am morgigen Donnerstag rast der Asteroid 2025 FA22 relativ knapp an der Erde vorbei. Mit einem Durchmesser von schätzungsweise 120 bis 300 Metern gehört er zu den größeren Objekten, die der Erde nahekommen. Für die Bevölkerung besteht jedoch keinerlei Gefahr: Der Himmelskörper wird uns in einer Distanz von rund 840.000 Kilometern passieren – mehr als doppelt so weit wie der Mond entfernt.

Erst im März entdeckt

Entdeckt wurde 2025 FA22 erst im März dieses Jahres durch ein Observatorium auf Hawaii. Seine Größe und Bahn machten ihn sofort interessant für die internationale Fachwelt. Anfangs stand er kurzzeitig auf der Risikoliste der Europäischen Weltraumorganisation ESA, da für das Jahr 2089 ein minimaler Einschlag nicht völlig auszuschließen war. Mittlerweile ist klar: Diese Gefahr existiert nicht, der Asteroid wurde von der Liste gestrichen.

Trotz fehlender Bedrohung ist der Vorbeiflug für die Wissenschaft wertvoll. Zahlreiche Observatorien weltweit beteiligen sich an einer koordinierten Beobachtungskampagne. Dabei geht es nicht nur um die genaue Bestimmung seiner Umlaufbahn, sondern auch um Erkenntnisse zu Oberfläche, Zusammensetzung und Reflexionsverhalten. Solche Daten helfen, Strategien für den Umgang mit potenziell gefährlichen Objekten zu verfeinern.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden