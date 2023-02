Schlangenartiges Meerestier sorgt für Rätsel

Ein Tier mit bunten Tentakeln sorgt für Aufsehen. Es soll bei Berührungen 'toxische Hautreaktionen' hervorrufen.

Ein schlangenähnliches Meerestier, das eine "schwere toxische Hautreaktion" hervorruft, wurde an einem britischen Strand angespült und schockierte die Passanten. Die Schlangenanemone mit ihren giftigen grünen und violetten Tentakeln wurde am Strand von Anglesey in Nordwales gefunden, berichtet North Wales Live.

Es ist bekannt, dass sie schwere Hautreaktionen an dünnen Hautstellen hervorrufen kann, und kleine Kinder sind laut einem Artikel im Journal of Travel Medicine besonders gefährdet. Schlangenanemonen sind im Westen des Vereinigten Königreichs und im Ärmelkanal zu finden und leben an Felsen an der Küste und in flachen Gewässern bis zu einer Tiefe von etwa 12 m.

Schlangenanemonen leben an den sonnigsten Stellen am Ufer, und im Gegensatz zu anderen Anemonen ziehen sie ihre Tentakel selten ein, um das Sonnenlicht optimal zu nutzen.