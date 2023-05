Schock-Moment: Baby krabbelt während Konzert auf die Bühne

Derzeit tourt die südkoreanische K-Pop-Girlband NMIXX durch die USA. Beim Konzert in Seattle tauchte plötzlich ein Baby mitten auf der Bühne auf.

Die Aufregung war sowohl beim Publikum als auch bei den sechs Mitgliedern von NMIXX groß: Während der Show der K-Pop-Gruppe tauchte plötzlich ein Baby auf der Bühne auf und krabbelte über den Boden! Kyujin, eine der sechs Südkoreanerinnen in der Band, eilte sofort herbei, um den Säugling hochzunehmen.

Fan throws baby on stage during live show pic.twitter.com/NZ0zGRV0RM — No Jumper (@nojumper) May 4, 2023

Der Schock-Moment wurde in einem viralen Video auf Twitter festgehalten. Die 16-Jährige gab das Baby sofort seiner Mutter zurück, der der kleine Racker offensichtlich ausgebüxt war. Das Baby soll in seinem Kinderwagen neben der Security gewesen sein und die meiste Zeit der Show mit geräuschunterdrückenden Kopfhörern geschlafen haben. In dem Clip hatte das Kind jedoch keinen Ohrenschutz ...

Auf Twitter gingen jedenfalls die Wogen hoch: Einerseits gab es positive Kommentare für das süße Baby, gleichzeitig herbe Kritik an den Eltern – ein Baby habe auf einem lauten, hektischen Konzert nichts verloren.