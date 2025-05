Schock-Video: Mann macht Nickerchen auf Kran-Schaukel

Ein Vorfall aus dem Osten Russlands sorgt derzeit im Internet für Gesprächsstoff. Ein Mann wurde dabei gefilmt, wie er auf einem Brett hoch oben an einem Kran schläft.

Das Video verbreitete sich rasch im Netz und rief schließlich auch die Behörden auf den Plan. Nun versucht die Polizei herauszufinden, was genau hinter dieser gefährlichen Aktion steckt.

Ein kurioser Schlafplatz in luftiger Höhe

Im Dorf Solowej-Kljutsch, das in der Region Primorje liegt (Russland, im äußersten Südosten an der Pazifikküste), spielte sich ein ungewöhnlicher Zwischenfall ab. Auf einer Baustelle entdeckte ein Augenzeuge einen Mann, der mehrere Meter über dem Boden auf einem Holzbrett lag und schlief. Das Brett war an einem Ausleger eines Baustellenkrans befestigt.

Der Mann war in eine Decke gehüllt und schien völlig unbeeindruckt von der Höhe. Die Szene wirkte fast ruhig – wäre da nicht das hohe Risiko, das diese Situation birgt. Die ungewöhnliche Schlafposition wurde von einem anderen Mann unterstützt, der im Führerhaus des Krans saß und diesen bediente. Er bewegte den Ausleger langsam, wodurch das Brett mitsamt dem Schlafenden leicht schaukelte.

Verdacht auf Alkohol

Ersten Berichten zufolge sollen beide Männer alkoholisiert gewesen sein. Außerdem geht man davon aus, dass die beiden einander persönlich kannten. Ob sie offiziell als Bauarbeiter auf dem Gelände beschäftigt sind oder sich unbefugt Zugang verschafft haben, ist derzeit unklar. Genau dieser Punkt steht nun im Mittelpunkt der polizeilichen Ermittlungen. Das Video wurde von einem Passanten aufgenommen und anschließend ins Internet gestellt. Es verbreitete sich rasch auf verschiedenen sozialen Plattformen, nicht nur innerhalb Russlands, sondern auch international.

Polizei ermittelt

Sobald die Aufnahme weite Kreise gezogen hatte, wurde auch die Polizei aktiv. Die Ermittlungen konzentrieren sich auf mögliche Verstöße gegen Sicherheitsvorschriften und Hausfriedensbruch. Zudem soll geklärt werden, ob der Einsatz des Krans unter diesen Umständen legal war und ob eine Gefährdung Dritter vorlag.

Online gibt es geteilte Reaktionen: Manche Nutzer zeigen sich amüsiert und verweisen auf Szenen aus dem Film Hangover. Andere wiederum weisen auf das hohe Risiko hin, das mit dieser Aktion verbunden war. Ein Sturz aus dieser Höhe hätte tödlich enden können.