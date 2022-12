Schul-Angestellte versorgte minderjährige Schüler mit Alkohol

Eine Schul-Angestellte wurde wegen mehrerer schweren Delikte in Bezug auf Jugendliche festgenommen. Sie soll die Schüler mit Alkohol versorgt haben und mit zumindest einem Schüler eine sexuelle Beziehung gehabt haben.

Rachelle Louise Terry, 43, aus Georgia wird in einem Fall wegen Vergewaltigung, in zwei Fällen wegen Kindesmissbrauchs und in 10 Fällen wegen der Abgabe von Alkohol an Minderjährige während der Halloween-Party angeklagt, so das GBI in seiner Pressemitteilung.

"Dies sind sehr ernste Anschuldigungen", sagte der Sprecher. "Die Sicherheit und das Wohlergehen unserer Schüler haben für die Murray County School immer oberste Priorität."

© rachellepterry/Instagram ×

Ein Sprecher der Schule sagte dem Sender, der Bezirk sei "schockiert und betrübt" über die strafrechtlichen Vorwürfe.