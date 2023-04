Schweden baute Straße, auf denen E-Autos beim Befahren aufladen

Die Technologie von Electreon wurde speziell für Fahrzeugflotten entwickelt, die bei der Umstellung auf Elektrofahrzeuge noch größere Hindernisse zu überwinden haben, und ermöglicht das gleichzeitige Aufladen mehrerer E-Fahrzeuge, während sie parken, fahren oder sich langsam bewegen.

Electreon, ein Unternehmen, das sich auf kabellose Ladelösungen für Elektrofahrzeuge spezialisiert hat, hat in Schweden elektrische Straßen gebaut, die Ihr Auto aufladen können!

Die Technologie ermöglicht das Aufladen von Elektrofahrzeugen während der Fahrt auf Straßen, die mit speziellen Ladespulen ausgestattet sind. Nach dem erfolgreichen Pilotprojekt in Gotland, Schweden, will Electreon seine Technologie weltweit ausweiten und ihre Funktionen verbessern, einschließlich eines Abrechnungssystems für Partnerunternehmen.

Durch die in die Straße integrierten Lademöglichkeiten werden die Fahrer von der Angst nur geringe Reichweiten zurücklegen zu können befreit werden. Sie können eine unbegrenzte Reichweite erreichen und die E-Fahrzeuge mit noch kleineren Batterien betreiben, was zu Einsparungen bei den Batteriekosten führt. Es gibt keine Plug-in-Hardware, und die gesamte Technologie ist unsichtbar unter der Erde verborgen, so dass in Geschäftsgebäuden, Busdepots und entlang von Fußgängerwegen Platz frei wird, der sonst für Plug-in-Ladeeinrichtungen verloren ginge.