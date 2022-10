Die Mikro-Nation von Diktator Baugh umfasst 4000 Quadratmeter und hat 35 Einwohner.

Der selbsternannte Diktator Baugh hat eine Mikronation namens Molossia in den USA ausgerufen. Sein Territorium umfasst rund 4000 Quadratmeter. Er ist im Besitz von zwei Militär-Kajaks und einer Kekse-Wirtschaft. Nun möchte der neue Diktator mit einer eigenen Währung sich vom Rest Amerikas loslösen.

Die Republik Molossia liegt in der nordwestlichen Wüste von Nevada und hat nur 35 Einwohner. Ihr historischer Aufstieg begann in einem Vorstadthaus in Portland. Damals wurde Baugh zum Premierminister ernannt und sein bester Freund aus Kindertagen zum König. Als sich die beiden aus den Augen verloren, gründete Baugh seine eigene Nation.