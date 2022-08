Annika Breu (29) hat sich zum Ziel gesetzt die Orgasmus-Lücke zwischen den Geschlechtern zu schließen und damit zur Millionärin zu werden.

Unter der Orgasmus-Lücke versteht man (wie bei Gehältern die „Gender Pay Gap“) den unterschiedlichen Prozentsatz zwischen weiblichen und männlichen Orgasmen. Denn bei Hetero-Sex kommen Männer weitaus häufiger zum Höhepunkt, als Frauen (um die 60 %).

„Oh! My! Fantasy“

Breu ist die Gründerin des Unternehmens „Oh! My! Fantasy“ das die weibliche Lust in den Fokus stellt. Damit möchte sie das realitätsferne Bild von Sex, wie es in Hollywood-Filmen gezeigt wird,endgültig beseitigen. Denn in Wirklichkeit erreicht nur eine von fünf Frauen den Höhepunkt durch Penetration- der Großteil kommt durch die Stimulation der Klitoris.

Sexdate-Boxen

Verkauft werden Sexdate-Boxen, die Paare enger zusammenbringen sollen und sich auf ihr Wohlbefinden spezialisieren. Die Kartons beinhalten Toys, Frage- und Vorbereitungsbogen sowie einen Audio-Guide, der durch das Date führt. Von Bondage über Slow-Sex zu Tantra-Massagen oder Bodypainting ist alles dabei. Sexdate-Boxen nehmen mehrere Stunden in Anspruch. Anstelle vom gewohnten Zehn-Minuten-Sex verwöhnen sich Paare hier über Stunden.