Sexy Becky Holt im heißen Whirlpool

Dieser Anblick lässt so manche Herzen höher schlagen. Die Frau mit den meisten Tattoos Großbritanniens zeigt sich sexy im Whirlpool.

Fast 40 000 Euro hat sie in ihre Körperbemalung reingesteckt. Becky Holt ist das Girl mit den meisten Tattoos Großbritanniens.

Die 34-jährige Mutter liebt es, sich auf Instagram zu zeigen. Und ihren Fans scheint es zu gefallen, sie hat bereits 64.400 Follower.

Auf dem aktuellen Schnappschuss zeigt sich die tätowierte Schönheit wieder ganz sexy. In einem weißen Bikini entspannt sie sich an einem Sonntagnachmittag in ihrem heißen Whirlpool.

Das Foto zeigt das Ende eines ereignisreichen Tages. Denn zuvor war Becky Holt mit Tochter und Freund Ben Mason (23) im Zoo.